Москва, 8 февраля, 2025, 18:51 — ИА Регнум. Следователи Главного следственного управления СК РФ по Москве начали процессуальную проверку в связи с пожаром в здании с танцевальной студией, расположенном на Электрозаводской улице. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура города Москвы

«Информация о пострадавших уточняется. По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК России по г. Москве организована доследственная проверка», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что специалисты уже начали осматривать место происшествия. Они также назначат соответствующие экспертизы.

Как передавало ИА Регнум, пожар на улице Электрозаводской начался 8 февраля. Сотрудники МЧС спасли из здания около 80 человек, эвакуировали 120 человек. Для борьбы с возгоранием приехали более 60 пожарных и 16 единиц техники.

Пожару присвоили третий ранг сложности. Специалисты для спасения людей с верхних этажей применяли подъёмные механизмы.