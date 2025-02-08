Москва, 8 февраля, 2025, 18:43 — ИА Регнум. Количество спасённых при пожаре в административном здании на востоке Москвы выросло до 80 человек. Об этом 8 февраля сообщили в МЧС России.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«По уточнённой информации, спасены около 80 человек на пожаре в Москве», — указано в Telegram-канале ведомства.

Там же уточняется, что всего из здания эвакуировали 120 человек.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля на Электрозаводской улице загорелось бывшее здание Электрозавода. К ликвидации возгорания привлекли более 60 специалистов и 16 единиц техники. Пожару был присвоен четвёртый ранг сложности. Для спасения людей с верхних этажей установлены подъёмные механизмы.

Прокуратура Москвы начала проверку по факту возгорания. К ней также подключились следователи из столичного главного управления. Совместно с оперативными службами они уже приступили к осмотру места инцидента. Будет назначен ряд экспертиз.