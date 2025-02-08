Москва, 8 февраля, 2025, 19:20 — ИА Регнум. С начала 2025 года в Москве скорректировали 29 маршрутов автобусов и электробусов. Об этом 8 февраля сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Теперь транспорт подъезжает ближе к жилым домам, станциям рельсового каркаса и социальным объектам», — процитировал его официальный портал мэра столицы.

Благодаря корректировке в Куркине появился новый маршрут № 357, связавший крупный торговый центр в подмосковных Химках со станцией метро «Планерная». В Троицке электробусы поехали по маршруту С187, который появился благодаря корректировке маршрутов № 17 и 871. Теперь из жилых кварталов проще добраться до значимых социальных объектов, таких как центр «Мои документы».

Уточняется, что маршрутную сеть городского транспорта в столице адаптируют по разным причинам. В частности, для того, чтобы горожане могли удобно добираться до новых станций метро и Московских центральных диаметров. Также уделяется внимание поездкам до новых поликлиник, школ и других соцобъектов.

В свою очередь, смена номера маршрута позволяет указать на его изменение. Цвет маршрута на схеме обозначает его класс. При этом магистральные окрашивают в индивидуальные цвета. Часто такие маршруты соединяют крупные районы с ближайшими станциями рельсового каркаса и центром города.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре прошлого года электробусы начали курсировать по маршруту № 165 «Остафьевская улица» — «Метро «Ясенево», а с 1 декабря вышли на маршрут № 504 «Метро «Теплый Стан» — «Посёлок «Мосрентген». По его словам, маршруты охватывают шесть районов столицы. В будни обслуживать их будут 11 электробусов. Инновационный транспорт впервые начнёт перевозить пассажиров в посёлке Завода «Мосрентген».