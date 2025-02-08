Москва, 8 февраля, 2025, 18:40 — ИА Регнум. МЧС опровергло информацию СМИ о пострадавших при пожаре на Электрозаводской в Москве. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ранее телеканал РЕН ТВ писал, что до 10 человек отравились угарным газом из-за возгорания в административном здании в районе Преображенское в Москве. По данным Telegram-канала SHOT, в числе пострадавших числились двое детей и восемь взрослых.

Пожарные уже спасли из огня 80 человек. Спасатели наращивают силы и средства на месте происшествия. Возгорание ликвидируют более 60 пожарных и 16 единиц техники.

Пожару был присвоен третий ранг сложности. Для спасения людей с верхних этажей установлены подъёмные механизмы.