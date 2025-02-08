Москва, 8 февраля, 2025, 18:37 — ИА Регнум. Число раненых в результате обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) города Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) возросло до 11. Об этом 8 февраля сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

Сергей Аверин/РИА Новости

«На 18:00 мск поступили данные о гибели девушки (персональные данные устанавливаются). Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц, в том числе двое детей — девочка 2017 года рождения и мальчик 2019 года рождения», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что задокументированы повреждения остекления и фасада двух многоквартирных жилых домов. Кроме того, повреждены два торговых объекта, автобус городского маршрута и 15 автомобилей.

Как ранее передавало ИА Регнум, украинские войска 8 февраля обстреляли район автостанции в центре Макеевки. На кадрах с места обстрела видно, что пострадал жилой дом. У балконов выбиты стёкла. Во дворе горит минимум один автомобиль. На место прибыли пожарные.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что фрагменты сбитой ракеты упали в Центрально-Городском районе Макеевки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ракетный удар ВСУ по центру Макеевки является очередным циничным преступлением киевского режима. Она подчеркнула, что украинские военные целенаправленно атаковали густонаселённый район, в результате чего под удар попали мирные жители, в том числе женщины и дети.