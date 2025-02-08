Мадрид, 8 февраля, 2025, 19:35 — ИА Регнум. Полуголая активистка движения Femen ворвалась на митинг правоконсервативных партий в Мадриде с участием в том числе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом 8 февраля сообщила газета El Diario.

Global Look Press

Мероприятие проходило под лозунгом «Сделаем Европу снова великой» в зале отеля. Женщина с обнажённой грудью пробралась в помещение в начале митинга. На теле полуголой активистки была надпись: «Сделаем Европу снова антифашистской».

В это время выступал представитель Эстонии. Он говорил, что приход к власти президента США Дональда Трампа стал ударом по глобалистам.

«Мы должны быть смелыми, чтобы разрушить структуры крайне левых и фашистских либералов», — заявил политик, когда прибежала полуобнажённая женщина.

Охрана быстро поймала её и вывела из зала, после чего мероприятие продолжилось. Полиция задержала активистку для выяснения личности.

Как передавало ИА Регнум, в январе экоактивисты движения Just Stop Oil сорвали спектакль «Буря» в Лондоне. Они выстрелили из конфетти-пушки и развернули транспарант с надписью: «Более 1,5°C — это глобальное кораблекрушение». Спектакль пришлось остановить.

В октябре 2024 года оппозиционер попытался сорвать выступление Орбана в Европарламенте. Он вбежал в зал и обвинил премьера в предательстве страны. Главе правительства пришлось приостановить выступление, пока нарушителя ловили и выводили наружу.