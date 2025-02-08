Москва, 8 февраля, 2025, 18:34 — ИА Регнум. Хирург-онколог, академик Российской академии наук (РАН) Михаил Давыдов скончался на 78-м году жизни. Об этом 8 февраля сообщили в онкоцентре им. Н. Н. Блохина.

ITAR-TASS Михаил Давыдов

«От тяжёлой продолжительной болезни скончался Михаил Иванович Давыдов — в высшей степени талантливый клиницист и талантливый хирург», — говорится в сообщении на сайте центра.

Отмечается, что Давыдов внёс огромный вклад в формирование и развитие российской школы онкохирургии. Его научная и практическая деятельность была посвящена разработке новых и совершенствованию существующих методов хирургического лечения пациентов с опухолями лёгких, пищевода, желудка и средостения. Он разработал принципиально новую методику внутриплевральных и внутрибрюшных пищеводных анастомозов, отличающуюся оригинальностью технического исполнения, простотой, безопасностью и высокой функциональностью.

В онкоцентре отметили, что Давыдов первым в онкохирургии начал проводить сложнейшие операции с пластикой и протезированием полых вен, лёгочных артерий и аорты. Совместно с академиком Ренатом Акчуриным он заложил основы кардиохирургии и трансплантологии у онкологических пациентов, существенно расширив возможности лечения рака.

Давыдов был директором онкоцентра им. Н. Н. Блохина с 2001 по 2017 год.