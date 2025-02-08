Москва, 8 февраля, 2025, 18:17 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы начала проверку пожара в здании с танцевальной студией, расположенном на Электрозаводской улице. Об этом в субботу, 8 февраля, рассказали в пресс-службе ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Ход и результаты доследственной проверки на контроле в Преображенской межрайонной прокуратуре», — отмечается в сообщении, распространённом в Telegram-канале московской прокуратуры.

О пожаре на Электрозаводской улице стало известно ранее в этот же день, 8 февраля. По информации телеканала РЕН ТВ, в результате возгорания отравление угарным газом получили 10 человек, в том числе двое детей. Тем временем Telegram-канал SHOT сообщил, что огнём в здании оказались заблокированы около 30 человек.

Как сообщало ИА Регнум, пожару в одном из корпусов бывшего предприятия присвоен второй, повышенный, ранг сложности. Для спасения людей с верхних этажей установили подъёмные механизмы. На месте работают более 60 пожарных и 16 единиц техники. Сотрудники МЧС России спасли 40 человек.