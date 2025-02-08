Москва, 8 февраля, 2025, 18:03 — ИА Регнум. Ракетный удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по центру Макеевки в Донецкой Народной Республике является очередным циничным преступлением киевского режима. Об этом 8 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Киевская хунта вновь продемонстрировала свою бесчеловечную нацистскую сущность, совершив ещё одно циничное кровавое преступление», — говорится в её заявлении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Захарова подчеркнула, что украинские военные целенаправленно атаковали густонаселённый район Макеевки. В результате под удар попали мирные жители, в том числе женщины и дети.

МИД РФ решительно осуждает это преступление ВСУ и расценивает его как акт терроризма. Ответственность за него вместе украинскими неонацистами несут и их западные кураторы, подчеркнула Захарова.

Как передавало ИА Регнум, украинские военные атаковали Макеевку 8 февраля, в разгар выходного дня. По информации советника главы ДНР Игоря Кимаковского, они нанесли удар ракетами с фугасной боевой частью.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что от удара ВСУ погибла девушка. Также пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Кроме того, получили повреждения многоквартирные дома и 15 автомобилей.