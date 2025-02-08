Москва, 8 февраля, 2025, 18:36 — ИА Регнум. В районе Академический свыше 370 москвичей получили новые квартиры по программе реновации, переехав в новостройку на улице Кедрова. Об этом 8 февраля сообщил руководитель московского департамента городского имущества Максим Гаман.

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«Поэтапное переселение в современный жилой комплекс, расположенный по адресу: улица Кедрова, дом 16, корпус 3, началось в декабре 2024 года. Первыми к осмотру равнозначных квартир приступили 170 человек, проживающих по адресам: улица Шверника, дом 2, корпус 2 и Большая Черемушкинская улица, дом 6, корпус 2. Позже к ним присоединились москвичи из первого и третьего корпусов того же дома на Большой Черемушкинской улице», — процитировал его официальный портал мэра Москвы.

С выбором уже определились порядка 580 человек, из них свыше 370 стали правообладателями квартир.

Новостройку возвели на месте трёх ранее расселённых домов. По словам руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, запроектирована 581 квартира. Три из них предназначены для маломобильных граждан. В доме оборудованы помещения для консьержей и колясочные. На придомовой территории установили четыре детские и две спортивные площадки, а также сделали две зоны отдыха.

Как сообщало ИА Регнум, в районе Метрогородок на востоке Москвы более 780 семей переехали в новые квартиры по программе реновации. ЖК на Открытом шоссе построили с применением технологий, позволяющих на 20% сократить временные затраты на обслуживание зданий. В районе продолжаются строительно-монтажные работы ещё на двух объектах общей площадью квартир более 23 тыс. кв. м.

В октябре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что программу реновации жилого фонда решено сделать постоянной для непрерывного обновления и строительства нового комфортного жилья. По словам градоначальника, она выйдет на самоокупаемость в 2032 году. После этого постепенно расходы на программу будут возвращаться в столичный бюджет за счёт продажи дополнительного жилья, построенного в рамках реновации.