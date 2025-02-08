Москва, 8 февраля, 2025, 19:23 — ИА Регнум. Президентская платформа «Россия — страна возможностей» объявила о начале регистрации на VIII сезон международного конкурса-премии развития уличной культуры и спорта «КАРДО». Заявки на онлайн-этап будут принимать до 8 апреля, а призовой фонд сезона составит 7 млн рублей.

Марина Круглякова/ТАСС

Новый сезон премии ознаменован расширением географии: в 2025 году национальные этапы пройдут в 15 странах, включая Чили, Аргентину, Францию, Китай, ОАЭ и другие. К участию приглашены представители 89 регионов России и 125 стран мира. Впервые в программу добавят направления «Фэшн» и «Рэп», что отвечает запросам мирового сообщества.

В предыдущем сезоне проекта заявки подали из 110 стран. Прошли 10 национальных этапов за рубежом и 25 этапов в регионах России. Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин отметил большую востребованность конкурса «Кардо».

«Ждём участников на очных региональных отборах. Уверен, что слоган нового сезона «Сотвори историю» станет прямым призывом к действию, мы видим, как уже сейчас участники воплощают его в жизнь, создавая яркие проекты в регионах, мотивируя друг друга на новые культурно-спортивные достижения», — заявил Бетин.

Гендиректор премии Валентин Работенко отметил, что «КАРДО» — это не просто конкурс, а социальная лестница для молодёжи, способствующая развитию творческого потенциала и популяризации здорового образа жизни.

Гранд-финал VIII сезона пройдёт в Ставрополе с 20 по 24 августа 2025 года. Узнать подробности, а также зарегистрироваться можно на официальном сайте.

«КАРДО» — уникальная премия, поддерживающая таланты в 12 направлениях уличной культуры и спорта, включая скейтбординг, брейк и граффити. Участники конкурса борются за признание сообщества и экспертов, призовой фонд, персональное сопровождение, возможность вдохновить других и контракты с брендами и компаниями.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году конкурса «Интервидение» в Москве и Подмосковье. Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова, предлагая создать этот конкурс, заявила, что он будет аналогом «Евровидению».