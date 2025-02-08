Москва, 8 февраля, 2025, 17:30 — ИА Регнум. Ученики инженерных и ИТ-классов в Москве постоянно разрабатывают прототипы умных устройств. Об этом 8 февраля заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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«Свои изобретения ребята представляют на открытой городской научно-практической конференции «Инженеры будущего» и финальных соревнованиях Всероссийской олимпиады школьников. Так, Николай Петренкин и Тимофей Чистяков (школа №1430 им. Героя Социалистического Труда Г. В. Кисунько) изобрели модель корабля-носителя и группы небольших аппаратов для очистки орбиты от космического мусора», — написал он в своём Telegram-канале.

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