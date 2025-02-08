Киев, 8 февраля, 2025, 18:00 — ИА Регнум. Украина готова стать хабом для поставок газа в ЕС. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Reuters, фрагменты которого опубликовал 8 февраля Telegram-канал офиса главы Украины.

Danil Shamkin/Global Look Press

Он заявил, что Киев хочет иметь контракты на поставки сжиженного природного газа на Украину.

«И, конечно, мы будем хабом для всей Европы. Мы с удовольствием готовы поддерживать контракт со странами Европейского союза», — заявил Зеленский.

По его словам, эту идею поддерживают США. Киев с радостью пустит американских партнёров на рынок газа, сообщил Зеленский, добавив, что превращение Украины в хаб якобы является мерой безопасности для Украины и Европы, «поскольку это не российский газ».

Как сообщало ИА Регнум, 1 января Россия в связи с отказом Киева продлевать соглашение на транзит газа в Европейской союз прекратила поставки. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев наказывает Европу, подчеркнув, что Москва всегда выступала за поставки газа в ЕС и деполитизацию экономических вопросов.

Венгрия и Словакия заявили о заинтересованности в российском газе и обвинили Киев в срыве переговоров по возобновлению транзита голубого топлива.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский 8 февраля рассказал, что если переговоры по поставкам транзита российского газа в ЕС возобновятся, стороны заключат масштабные соглашения.