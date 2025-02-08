Москва, 8 февраля, 2025, 17:34 — ИА Регнум. Контакты между новым генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу и российской стороной налажены, есть шансы на восстановления диалога. Об этом 8 февраля заявил постпред РФ при организации Александр Лукашевич.

Global Look Press

«У меня налажены контакты с ним. Достаточно доверительные. Мы уже несколько раз встречались. И мы ощущаем, что это новый человек с новым видением, самостоятельный, с большим политическим и международным опытом, и мы надеемся, что он внесёт конструктивную лепту в работу организации», — заявил дипломат.

По мнению Лукашевича, возможность возвращения к конструктивному диалогу есть. Он также отметил, что от генсека, председательствующей страны в ОБСЕ и России будет зависеть, насколько это возвращение будет реализовано.

«Самое важное сейчас — работать над восстановлением доверия, потому что если нет доверия, нет диалога, тогда теряется вообще смысл этого формата», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

6 декабря Синирлиоглу стал новым генеральным секретарем ОБСЕ.

Как передавало ИА Регнум, в декабре глава МИД РФ Сергей Лавров впервые поехал в страну ЕС после начала спецоперации на Украине. Во время заседания он заявил о бесполезности ОБСЕ, а также указал на бездействие организации в отношении действий киевского режима.

Министр также обозначил, что обвинения ОБСЕ в агрессии России необоснованны, так как Вашингтон напал на Москву руками Киева, ведёт войну силами украинских неонацистов, вооружает их, помогает им обстреливать российскую территорию дальнобойными вооружениями, а также напрямую участвует в подготовке этих обстрелов.