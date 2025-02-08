Новосибирск, 8 февраля, 2025, 17:21 — ИА Регнум. Арбитры Торнике Кучава и Александр Сысуев устроили шуточную драку во время Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Кадр из видео

Эпизод произошёл в конце первого периода матча между дивизионами Чернышёва и Харламова. Судьи сбросили шлемы и устроили драку.

Кучаве удалось свалить Сысуева на лёд, в результате чего у того пошла кровь из носа.

Матч звёзд КХЛ проходит 8 и 9 февраля в Новосибирске. Дивизион Чернышёва одержал победу над дивизионом Харламова со счётом 10:6 и сыграет в финале с командой дивизиона Боброва, которая победила дивизион Тарасова — 9:6. Встречи за первое и третье места состоятся 9 февраля.

Как передавало ИА Регнум, 26 января главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг принёс будильник на пресс-конференцию после победы своей команды над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Он поставил его около себя и, когда тот зазвонил во время вопроса одного из журналистов, посмеялся над ситуацией. После этого Ротенберг подарил будильник журналисту, но тот отказался принимать подарок.