Москва, 8 февраля, 2025, 17:14 — ИА Регнум. В рамках программы «Москино». Во имя памяти», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Москве состоится серия специальных кинопоказов. Об этом 8 февраля сообщил официальный портал мэра столицы Сергея Собянина.

Илья Питалев/РИА Новости

23 февраля в кинотеатрах сети зрители увидят две картины: «Сталинград» и «28 панфиловцев». Фильмы можно посмотреть в кинотеатрах «Космос», «Тула», «Вымпел», «Жуковский», «Ангара», «Спутник», «Искра» и «Сатурн». Для посещения потребуется предварительная регистрация на сайте «Москино».

«Сталинград» представляет собой военную драму режиссёра Фёдора Бондарчука. Действие разворачивается в одном из зданий на правом берегу Волги. Небольшой отряд разведчиков под предводительством капитана Громова и последняя жительница дома юная Катя пытаются отстоять каждый клочок родной земли.

«28 панфиловцев» сняли режиссёры Ким Дружинин и Андрей Шальопа. Фильм воссоздает подвиг 28 бойцов дивизии генерала Ивана Панфилова, защищавших Москву в 1941 году.

Программа «Москино». Во имя памяти» помимо специальных кинопоказов включает ежемесячные бесплатные показы фильмов о войне, раскрывая отдельные темы, в числе которых блокада Ленинграда, женщины и война, дети военного времени и многие другие.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля по всей России прошла акция, посвящённая подвигу детей и подростков в годы Великой Отечественной войны, под названием «Отважное маленькое сердце». В рамках мероприятия для молодёжи организовали классные часы, беседы, лекции, кинопоказы и другие форматы просвещающих встреч, на каждой из которой также почтили память героев минутой молчания.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год Годом защитника Отечества — в честь участников специальной военной операции и в память о подвигах предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину. Глава государства также напомнил, что в мае будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.