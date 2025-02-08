Белгород, 8 февраля, 2025, 17:23 — ИА Регнум. В селе Шелаево Белгородской области в результате удара беспилотника по грузовому автомобилю пострадал мужчина. Об этом 8 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Бригада скорой доставляет пострадавшего с ранениями лица и предплечья в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — уточнил глава Белгородской области в Telegram-канале.

Гладков добавил, что Вооружённые силы Украины также атаковали посёлок Уразово несколькими дронами. Один беспилотник сдетонировал около социального объекта, в результате чего в здании выбило окна. Кроме того, повреждения получил рядом стоящий автомобиль. Второй БПЛА атаковал ещё один легковой автомобиль.

Подробную информацию о последствиях устанавливают работающие на месте оперативные службы.

Ранее 8 февраля в Вологодской области был подавлен украинский беспилотник самолётного типа. Губернатор региона Георгий Филимонов отметил, что при этом никто не пострадал, на месте работают экстренные службы.

Как передавало ИА Регнум, вечером 7 февраля Минобороны проинформировало об уничтожении трёх украинских беспилотников над Белгородской областью. Региональные власти о пострадавших и разрушениях на земле не сообщали.