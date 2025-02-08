Москва, 8 февраля, 2025, 17:01 — ИА Регнум. Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» в рамках перекрёстных Годов культуры России и Китая завершится 9 февраля зрелищным представлением. Об этом сообщил официальный портал мэра Москвы Сергея Собянина.

Е. Самарина/Mos.ru

На Тверской площади гостей каждый час ожидают театрализованные представления, посвящённые традициям китайского Нового года и чайным церемониям.

До 16:50 можно будет увидеть традиционный танец дракона, который всегда исполняют в Китае во время новогодних уличных празднеств, а с 18:00 до 18:30 и с 19:00 до 19:30 музыканты исполнят китайские традиционные мелодии в авторской аранжировке.

Завершатся мероприятия на площади в 20:00 лекцией об истории чая, его происхождении и традициях чаепития в Москве.

В пешеходной галерее Останкинской башни 9 февраля с 10:00 до 23:00 продолжает работать выставка картин «Аромат цветущей сливы», состоящая из 35 полотен в стиле традиционной китайской живописи гохуа (в жанрах «Горы и вода» и «Цветы и птицы»). В Серебряном зале ресторанного комплекса «Седьмое небо» с 11:00 до 23:00 можно отведать специальный десерт — медовик с логотипом из белого шоколада в виде дракона, с шариком ванильного мороженого и свежей малиной.

На Тверском бульваре 9 февраля с 12:00 до 17:00 можно будет сплести салфетки в китайском стиле. С 17:00 до 20:00 мастера расскажут гостям, как натуральные эфирные масла действуют на физическом и энергетическом уровне. На Болотной площади предложат сделать ароматическую свечу из воска с запахом сандалового дерева и жасмина. А с 17:00 до 19:00 состоится чайная церемония, на которой можно продегустировать классические виды китайского чая. В пальмовой оранжерее на Тверской площади с 13:00 до 13:45 пройдёт мастер-класс по китайскому красному фонарику из бумаги.

В шале анимации «Китайские традиции» с 19:00 до 19:45 можно будет смастерить уникального праздничного светящегося дракона. Шале анимации «Игротека» с 13:00 до 13:45 предложит научиться играть в новые игры вместе с призёром студенческих чемпионатов по сянци и членом Федерации китайских шахмат сянци У Лили. В шале анимации «Дом китайского гороскопа» с 17:00 до 17:45 на мастер-классе гости будут делать необычную карнавальную маску.

Как сообщало ИА Регнум, до 9 февраля на Манежной площади в честь празднования китайского Нового года будет проходить световое шоу с проекцией северного сияния на вечернее небо. Выбор северного сияния связан с китайской приметой, что увидеть его — к счастью. Именно это природное явление привлекает в Россию большое количество туристов из Китая.