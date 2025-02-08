Москва, 8 февраля, 2025, 17:07 — ИА Регнум. Выпускники конкурса управленцев «Лидеры России» руководят командами учёных, занимающихся исследованиями лекарств от онкологии, вирусов, создающих наноматериалы и аддитивные технологии. О достижениях учёных 8 февраля рассказали в пресс-службе автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

Пресс-служба автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Ирина Алексеенко

Конкурс «Лидеры России» стал флагманским проектом президентской платформы. За пять лет в нём приняли участие почти 39 тыс. человек с учёными степенями. Выпускники программы возглавляют научные коллективы и организации, занимаются значимыми разработками в различных научных сферах.

Победитель «Лидеров России», заведующий лабораторией биохимических основ фармакологии и опухолевых моделей НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, заведующий кафедрой биохимии им. Т. Т. Березова РУДН доктор медицинских наук Вадим Покровский исследует обмен аминокислот в опухолевых клетках.

«Питание» онкологических новообразований происходит за счёт энергии аминокислот. Мы изучаем, как гены ферментов обмена аминокислот преобразуются в белок и как это влияет на чувствительность опухолевых клеток. Это может обосновать применение аспарагиназы, метиониназы и других ферментов, разрушающих аминокислоты, и улучшить результаты терапии при меланоме», — пояснил он.

Его команда также создаёт модели опухолей, чтобы проводить на них исследования противоопухолевых препаратов и механизмов канцерогенеза, то есть процесса зарождения новообразования и его роста.

Ещё одна победительница конкурса, руководитель группы генной иммуноонкотерапии в Институте биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН Ирина Алексеенко вместе с командой учёных завершила первую фазу клинического исследования генотерапевтического препарата «АнтионкоРАН-М» для лечения онкологии.

«Препарат представляет собой плазмидную ДНК с двумя генами — это ген-убийца HSVtk и ген цитокина GM-CSF. Он вводится внутривенно. При попадании в опухоль продукт гена HSVtk превращает нетоксичное пролекарство в токсин, убивающий раковые клетки, а цитокин GM-CSF способствует привлечению к опухоли клеток иммунной системы и их активации, в результате развивается противоопухолевый иммунный ответ», — разъяснила учёный.

Во время исследования у нескольких пациентов удалось достичь ответа на лечение, притом что все другие методы не работали. Команда уже получила разрешение на проведение клинического исследования II фазы.

Помимо этого, Алексеенко вместе с другими учёными разрабатывает «мостовую» вакцину, которая может натренировать иммунитет, чтобы эффективнее реагировать на любые инфекции. Такие вакцины очень актуальны во время пандемий.

Финалист конкурса, директор научно-образовательного центра «Умные материалы и биомедицинские приложения» БФУ им. И. Канта Валерия Родионова закончила работать над созданием высокочувствительного сенсора для поиска нано — и микродефектов в промышленных изделиях и проведения высокоточных медицинских анализов и мониторингов.

За время, прошедшее с конкурса, лаборатория Валерии превратилась в научно-образовательный центр для подготовки научных кадров для страны.

Конкурсанты входят в научное сообщество «Искра», где они вместе работают над решением актуальных научных проблем.

«Студенты под руководством опытных преподавателей и наставников уже успели решить ряд прикладных задач: спроектировали и реализовали транспортную платформу для транспортировки медицинского оборудования, которая была использована при доставке томографического оборудования; разработали целый ряд изделий для нужд СВО и многое другое», — рассказал участник «Искры», ректор ТОГУ Юрий Марфин.

Конкурс управленцев «Лидеры России» существует с 2017 года. Его запустили по поручению президента РФ Владимира Путина. За пять сезонов на участие в конкурсе подали более 1 млн заявок со всей России и из 150 стран мира.

6 февраля Путин предложил создать отдельную экспозицию об отечественной науке в Национальном центре «Россия». По мнению главы государства, выставка даст возможность россиянам и зарубежным гостям поближе познакомиться с достижениями учёных за 2024 год.

Ранее, 1 февраля, министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что российские врачи-онкологи начали применять перспективный метод лечения рака — пересадку органов. Он добавил, что новый способ даёт возможность спасти жизнь пациентам с некоторыми злокачественными новообразованиями, включая поражение печени.

Как сообщало ИА Регнум, год назад Путин заявил, что Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака — препаратов против онкологических заболеваний и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. Глава государства добавил, что рассчитывает на скорое использование этих средств как методов индивидуальной терапии.

Президент отметил, что в онкологическом институте имени Герцена, который является одним из флагманов в борьбе с раком, начнутся широкие клинические исследования отечественных онковакцин.