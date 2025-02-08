Москва, 8 февраля, 2025, 17:01 — ИА Регнум. Вооружённые сил Украины (ВСУ) начали гораздо чаще наносить удары по освобождённым Россией тыловым районам Харьковской области, а также расширили географию обстрелов. Об этом 8 февраля заявил глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Frank Augstein/AP/TASS

Он отметил, что участилось число ударов и дронами, и артиллерией. Киевский режим таким образом терроризирует местных жителей, они страдают от обстрелов.

«Если раньше можно было сказать, что <…> [есть] населённые пункты в тыловых районах Харьковской области, куда не долетают дроны, не добивает артиллерия, то на сегодняшний день таких посёлков почти не осталось», — процитировал ТАСС Ганчева.

По его мнению, дальнейшее продвижение российской армии на запад области позволит значительно снизить интенсивность обстрелов.

Как передавало ИА Регнум, замсекретаря Совбеза РФ Александр Гребёнкин 7 февраля сообщил, что ВСУ в последнее время начали чаще применять против мирных жителей оружие большой поражающей силы. Он напомнил, что намеренные удары по гражданскому населению запрещены в цивилизованном мире и являются тягчайшим преступлением.

Гребёнкин также заявил, что стремление украинских властей нанести ущерб мирному населению свидетельствует об агонии перед приближающимся крахом. Он напомнил, что подобным образом вели себя нацисты в годы Великой Отечественной войны.

В январе украинские войска нанесли удар по автомобилю на освобождённой территории Харьковской области. Пострадали шесть человек, в том числе четверо детей. Двухлетнюю девочку и 13-летнего мальчика, получивших тяжёлые ранения, направили для лечения в Москву.