Донецк, 8 февраля, 2025, 16:55 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) ударили по центру Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) ракетами с фугасной боевой частью. Об этом 8 февраля заявил советник главы региона Игорь Кимаковский телеканалу «Звезда».

Кадр из видео

По его словам, на это указывает характер разрушений.

Как ранее передавало ИА Регнум, украинские войска 8 февраля обстреляли район автостанции в центре Макеевки. На кадрах с места обстрела видно, что пострадал жилой дом. У балконов выбиты стёкла. Во дворе горит минимум один автомобиль. На место прибыли пожарные.

В результате обстрела погибла молодая девушка. Ещё 10 человек, в том числе ребёнок, получили ранения.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что фрагменты сбитой ракеты упали в Центрально-Городском районе Макеевки. Повреждения получили многоквартирные дома и 15 автомобилей.