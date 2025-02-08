Москва, 8 февраля, 2025, 16:57 — ИА Регнум. По всей России прошла акция, посвященная подвигу детей и подростков в годы Великой Отечественной войны под названием «Отважное маленькое сердце». О мероприятии 8 февраля рассказали его организаторы — «Движение Первых».

Отмечается, что акция, нацеленная на формирование гражданских и нравственных ориентиров и патриотического сознания, стартовала 5 февраля.

«Более 15 тыс. первичных отделений движения во всех регионах нашей страны организовали вечера памяти, провели просветительские встречи и тематические кинопоказы… Невероятное мужество Виктора Новицкого, Валентины Зенкиной, Ларисы Михеенко и многих других юных героев — пример настоящего патриотизма, на который равняется нынешнее поколение молодежи», — рассказал председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

В рамках мероприятия для молодежи организовали классные часы, беседы, лекции, кинопоказы и другие форматы просвещающих встреч, на каждой из которой также почтили память героев минутой молчания.

В рамках акции также приняли участие и другие организации и объединения в сфере патриотического воспитания — «Волонтеры Победы», «ЮНАРМИЯ» и другие.

Международный день юного героя-антифашиста отмечается 8 февраля с 1964 года в память о детях и подростках, принявших участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками во время Второй мировой войны.

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля в России началась регистрация на юбилейную Международную историческую интеллектуальную онлайн-игру «1418». Отмечается, что в этому году вопросы игр будут посвящены основным событиям Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, стратегическим военным операциям 1945 года, а также вкладу федеральных округов России и стран СНГ в Победу над нацистской Германией и её союзниками.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год Годом защитника Отечества — в честь участников специальной военной операции и в память о подвигах предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину. Глава государства также напомнил, что в мае будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.