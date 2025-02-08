Берн, 8 февраля, 2025, 17:06 — ИА Регнум. Москва ценит порядочность Швейцарии в отношении российских СМИ. Об этом 8 февраля заявил посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Российский дипломат отметил, что Швейцария, в отличие от ряда других европейских стран, занимает особую позицию в отношении свободы печати. Страна не запретила на своей территории деятельность ни одного российского СМИ.

«Мы ценим, что швейцарские власти сохраняют порядочность в отношении российских корреспондентов, что резко контрастирует с подходом соседних европейских стран, которые дискриминируют представителей российских СМИ за паспорт с двуглавым орлом», — процитировало Гармонина «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, с 25 июня прошлого года Евросоюз ограничивает доступ к трём российским СМИ — «Известиям», «Российской газете» и «РИА Новости». По решению Брюсселя, издания вынуждены были прекратить распространение контента на территории ЕС через электронные средства массовой коммуникации.

В ответ Россия ввела ограничение доступа со своей территории к ресурсам 81 СМИ стран Европейского союза, в том числе немецких Der Spiegel и Die Zeit, итальянской La Repubblica, французской Le Monde. Под ограничения попали издания, систематически распространяющие недостоверную информацию об СВО. В МИД России заявили, что ЕС вынудил Москву ввести ограничения нелегитимными притеснениями российской прессы.