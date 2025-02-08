Краснодар, 8 февраля, 2025, 16:44 — ИА Регнум. Актёр Краснодарского театра драмы имени Горького Владимир Подоляк скончался в возрасте 69 лет. Об этом 8 февраля сообщило региональное министерство культуры.

Кадр из сериала «Лихач» Владимир Подоляк

«За 35 лет служения в Краснодарском театре драмы Владимир Семёнович сыграл более 50 ролей мирового и отечественного репертуара. Самобытный, невероятно чувствующий органику каждого из своих персонажей, Владимир Семёнович с особой творческой охотой принимал участие в различных проектах театра», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что последним крупным проектом Подоляка стала лаборатория к юбилею Андрея Платонова, где артист сыграл в эскизе по повести «Фро».

Кинематографический путь актёра начался в 1983 году. Наибольшую популярность ему принесли фильмы «Тихий Дон», «Ищейка», «Спасская» и «Лихач».