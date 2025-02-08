Калининград, 8 февраля, 2025, 16:32 — ИА Регнум. Ленинградский районный суд Калининграда арестовал до 3 апреля мать 7-летнего мальчика, убитого в Черняховске. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

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«Суд удовлетворил ходатайство следователя следственного управления СК России по Калининградской области об избрании матери убитого в Черняховске мальчика меры пресечения в виде заключения под стражу», — указано в Telegram-канале.

Фигурантка будет содержаться в следственном изоляторе. Само расследование продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, утром 3 февраля мать заявила о пропаже сына. В результате поисков тело обнаружили в болотистой местности в черте города. По версии следствия, отчим убил ребёнка, а на следующее утро вывез его тело и убедил мать разыграть историю с пропажей.

42-летнего отчима ребёнка задержали 4 февраля. Он рассказал, что избил мальчика до смерти якобы за отказ делать физические упражнения. Отчим признался, что спрятал тело в спортивной сумке и пытался утопить её в воде. По уголовному делу уже назначены судебные экспертизы, включая судебно-медицинские и биологические. 5 февраля суд отправил мужчину под стражу.

7 февраля в отношении 30-летней матери мальчика возбудили уголовные дела по п. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»), ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности») и ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).