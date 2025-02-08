Москва, 8 февраля, 2025, 16:29 — ИА Регнум. Чемпион Олимпийских игр и бывший вратарь сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек ведёт себя как ненормальный человек, призывая не допускать Россию к участию в Олимпийских играх 2026 года. Об этом 8 февраля заявил советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Сергей Бобылев/ТАСС Борис Михайлов

«Он — ненормальный человек. Уже давно это надо понять. Мнение Гашека — пустышка, даже говорить про него не хочу. Он шумит, не буду грубее говорить, а на него никто не обращает внимания. Вот и всё», — процитировало Михайлова издание Sport24.

По его мнению, независимо от того, хотят на Западе или не хотят, Россию со временем допустят на международные соревнования. Мировой хоккей уже несёт финансовые потери без российских хоккеистов. Пока некоторые страны выступают против участия РФ, так как выполняют требование хозяина, но сразу передумают, если ситуация изменится.

Как передавало ИА Регнум, Гашек 7 февраля назвал большой ошибкой возможный допуск сборной России по хоккею до Олимпиады-2026 в Италии. Он заявил, что это недопустимо, так как будет рекламой действий РФ. Бывший вратарь и ранее призывал не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России от участия в соревнованиях под эгидой организации. Это в том числе не позволяет команде выступить на чемпионате мира 2026 года. Поводом для отказа пускать российских спортсменов стало то, что их участие якобы будет нести угрозу остальным спортсменам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала решение IIHF как политически мотивированное и дискриминационное. Она призвала федерацию проявить смелость и признать, что попытки «отменить» российский спорт наносят ущерб самой организации.