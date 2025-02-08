Донецк, 8 февраля, 2025, 16:13 — ИА Регнум. Число пострадавших при обстреле Вооружёнными силами Украины (ВСУ) города Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) возросло до 10. Об этом 8 февраля сообщил глава региона Денис Пушилин.

Кадр из видео

«К сожалению, погибла молодая девушка. По предварительным данным, 10 человек ранены, включая ребёнка», — написал он в Telegram-канале.

Пушилин отметил, что украинские формирования выбрали для удара разгар выходного дня. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Также он сообщил, что фрагменты сбитой ракеты упали в Центрально-Городском районе Макеевки. Повреждения получили многоквартирные дома и 15 автомобилей.

Как ранее передавало ИА Регнум, украинские войска 8 февраля обстреляли район автостанции в центре Макеевки. На кадрах с места обстрела видно, что пострадал жилой дом. У балконов выбиты стёкла. Во дворе горит минимум один автомобиль. На место прибыли пожарные.