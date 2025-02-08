Вена, 8 февраля, 2025, 16:27 — ИА Регнум. В случае возобновления переговоров о поставках газа из России в Европу, соглашения между сторонами будут масштабными. Об этом 8 февраля заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

Global Look Press

«Если переговоры когда-либо и возобновятся, то речь пойдет о масштабных договоренностях, в которых Австрия, возможно, займет лишь второстепенную роль», — пояснил дипломат в беседе с «РИА Новости».

Он подчеркнул, что Австрия сама разрушила многое из того, что давало ей определенный вес в газовой сфере Европы.

«Будучи одним из ключевых хабов, Вена обладала серьезным влиянием, но принятые ею решения привели к утрате этих позиций. Это был их выбор, и теперь им предстоит самостоятельно справляться с его последствиями», — уточнил Любинский.

Посол РФ добавил, что российская сторона не станет инициатором восстановления прежних контактов, потому что не она их разрывала. При этом, если Австрия покажет свою заинтересованность, Россия рассмотрит возможность возобновления диалога, исходя из актуальных на тот момент условий.

«Но каких-либо оснований для односторонних шагов в этом направлении мы не видим», — заключил дипломат.

Ранее, 6 февраля, глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль высказал мнение, что отказ от российских энергоресурсов дорого обходится Европе. Он отметил, что европейские страны всё это время находились в сильной зависимости от российской энергии.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря 2024 года новый еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен заявил, что власти Евросоюза хотят навсегда разорвать свои связи с Россией в топливной сфере. Он сообщил, что считает большим достижением существующее сейчас снижение зависимости Европы от топлива из России. Йоргенсен отметил важность активного использования возобновляемых источников энергии для снижения зависимости ЕС от российских энергоносителей, что, по его мнению, будет способствовать более «зелёному» будущему региона.

В конце ноября, по данным Евростата, Россия вернула лидерство в поставках газа в Евросоюз через 2,5 года с момента введения Западом санкций. По информации на конец сентября, доля российского топлива в импортируемом ЕС голубом топливе возросла до 23,74%, что произошло впервые с мая 2022 года.

Позже, 1 января, Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину на фоне отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к остановке транзита через контролируемую Киевом территорию. При этом президент России Владимир Путин в конце декабре отметил, что прекращением транзита российского газа Киев наказывает Европу. Россия всегда выступала за поставки и деполитизацию экономических вопросов, добавил глава государства.