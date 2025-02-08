Макеевка, ДНР, 8 февраля, 2025, 15:58 — ИА Регнум. Один человек погиб, минимум трое получили ранения в результате обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) центра города Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 8 февраля сообщили в оперативных службах.

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«В центре Макеевки один человек погиб, минимум трое раненых», — приводит ТАСС слова источника.

Как ранее передавало ИА Регнум, украинские войска 8 февраля обстреляли район автостанции в центре Макеевки. На кадрах с места обстрела видно, что пострадал жилой дом. У балконов выбиты стёкла. Во дворе горит минимум один автомобиль. На место прибыли пожарные.

8 февраля ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке в Херсонской области. Повреждения получили пять многоквартирных домов и две линии электропередачи.