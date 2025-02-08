Москва, 8 февраля, 2025, 15:52 — ИА Регнум. Действия дипломатов из ряда стран Запада в отношении российских журналистов не соответствуют самому статусу представителя иностранного государства. Об этом 8 февраля заявила официальный представить МИД РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ранее, 7 февраля, СК РФ возбудил уголовное дело после обращения журналистки, пострадавшей во время попытки взять интервью у прибывших в Россию британских дипломатов.

«Неоднократно отмечали, что действия дипломатов некоторых западных стран по отношению к представителям российских СМИ не только выходят далеко за рамки дипломатических приличий, но и в принципе не соответствуют высокому статусу дипломата иностранного государства», — процитировал официальный комментарий МИД.

Захарова отметила, что МИД уже направил британской дипмиссии в Москве официальную ноту с запросом на содействие правоохранителям в расследовании.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября 2024 года, когда российская журналистка попыталась взять интервью, встречавший делегацию неизвестный мужчина толкнул её, в результате чего девушка потеряла равновесие. Предположительно, это был сотрудник посольства Великобритании.

В том же месяце заместитель посла Великобритании в РФ Том Додд агрессивно отреагировал на попытки российских журналистов задать вопросы дипломатам, прибывшим во Внуково. Он сначала вырвал бейдж у одного из них, а затем толкнул задававшую вопросы девушку с микрофоном. Этому предшествовал скандал с лишением аккредитации шести сотрудников диппредставительства из-за подозрения в разведывательной деятельности.