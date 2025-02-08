Москва, 8 февраля, 2025, 15:46 — ИА Регнум. МИД России направил посольству Великобритании официальную ноту по инциденту с российской журналисткой и британскими дипломатами. Об этом 8 февраля заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Global Look Press

В конце октября российская журналистка пострадала, пытаясь взять интервью у британских дипломатов. Когда девушка выполняла свои профессиональные обязанности, мужчина, предположительно, сотрудник британского посольства, толкнул её, она потеряла равновесие. По заявлению журналистки МВД РФ возбудило уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»).

Комментируя эту информацию, Захарова отметила, что действия дипломатов некоторых западных стран по отношению к представителям российских изданий не соответствуют высокому статусу дипломата иностранного государства. МИД России направил посольству Великобритании в Москве официальную ноту.

«Министерство ожидает, что посольство окажет всемерное содействие российским правоохранительным органам в расследовании указанного уголовного дела, включая участие сотрудников посольства в процессуальных действиях», — процитировала заявление Захарова.

В официальном обращении Москва призывает посольство реагировать на последующие обращения правоохранительных органов оперативно и надлежащим образом, не уклоняясь от участия в следственных мероприятиях.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент с 23-летней жительницей Подмосковья, являющейся внештатным корреспондентом одного из сетевых изданий, произошёл 31 октября в московском международном аэропорту Внуково во время прибытия делегации из Британии. После случившегося девушка обратилась в полицию, заявив, что толкнувший её мужчина причинил ей физический и моральный вред.

МВД обратилось в посольство Великобритании с просьбой сообщить сведения о личности предполагаемого правонарушителя, в том числе уточнить его текущий дипломатический статус и дать объяснения по поводу инцидента.

Запрос российской полиции британское посольство проигнорировало. Как отметили в МВД, это затрудняет объективное расследование инцидента и препятствует работе органов внутренних дел по защите прав и законных интересов россиянки.

В конце ноября посол Великобритании Найджел Кейси на выходе из здания МИД России заявил «Проваливай!» корреспонденту RT Чею Боузу, не захотев отвечать на его вопрос.