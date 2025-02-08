Вологда, 8 февраля, 2025, 15:46 — ИА Регнум. В Вологодской области подавлен украинский беспилотник самолётного типа. Об этом 8 февраля сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

РИА Новости

Он отметил, что атака произошла в 13:50 мск над Шекснинским районом.

«На месте падения БПЛА в лесном массиве работают экстренные службы», — написал он в Telegram-канале.

Ранее, 8 февраля, в Ростове-на-Дону в Первомайском районе, на территории которого после ночной атаки украинских дронов пострадали многоквартирные дома, ввели режим чрезвычайной ситуации. В пострадавшем районе специалисты СК РФ обследовали территорию. Аварийные службы проверили состояние труб и другого газового оборудования в квартирах. После этого коммунальщики начнут восстановительные работы.