Тель-Авив, Израиль, 8 февраля, 2025, 16:28 — ИА Регнум. Истощенный вид троих заложников, освобожденных 8 февраля палестинским движением ХАМАС, вызывает шок. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Кадр из видео

«Шокирующие кадры, которые мы увидели сегодня, не останутся без ответа», — говорится в заявлении.

Канцелярия пообещала оказывать поддержку троим вернувшимся из сектора Газа мужчинам и их семьям, добавив, что власти Израиля заинтересованы в возвращении в страну всех своих граждан, оказавшихся в плену.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3946355" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ХАМАС освободило трех израильских заложников

Также в канцелярии заявили, что Израиль намерен принять меры в связи с тем, что заложников в Газе содержали в плохих условиях.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля в городе Дейр-эль-Балах три израильских гражданина Эли Шараби, Ор Леви и Охад Бен Ами были переданы палестинским движением ХАМАС представителям Международного комитета Красного Креста в рамках соглашения с Израилем о перемирии.

Вскоре их передали израильским военным. Сейчас все трое освобожденных из плена находятся в Израиле. Родственники других находящихся в плену израильтян отправляют обращения в адрес Нетаньяху, прося его сделать всё, чтобы освобождение произошло как можно скорее.

Первую партию израильских заложниц ХАМАС освободило 19 января. В Израиль вернулись три женщины. Еще четверых женщин — попавших в плен израильских военнослужащих — ХАМАС освободило 25 января.

В рамках соглашения о перемирии Армия обороны Израиля должна покинуть Газу. ХАМАС обязалось освободить всех заложников в обмен на освобождение Израилем из тюрем палестинских заключенных. Когда этот процесс завершится, стороны проведут обмен телами погибших военных. В соответствии с соглашением, в Газе начнутся восстановительные работы под контролем Египта, Катара и ООН.