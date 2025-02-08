Москва, 8 февраля, 2025, 15:28 — ИА Регнум. Пожизненно осужденный за теракт в московском аэропорту Домодедово Ислам Яндиев (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) несколько лет судится с ФСИН из-за обвалившейся штукатурки, пыли, отсутствия солнца и нехватки личного пространства. Об этом стало известно 8 февраля из официальных судебных документов.

Belkin Alexey/Global Look Press

Уточняется, что заключенного не устраивают условия содержания. Он требует компенсацию за нравственные страдания. В одном из исков Яндиев требует компенсировать ему моральный ущерб за применение наручников при передвижении вне камеры — при выводе на прогулку, в баню, к врачам, краткосрочное свидание. Также он жаловался на отказ перевести к нему в камеру кого-либо из заключенных.

Яндиев подавал иски к Генпрокуратуре, ФСИН, Минфину. Все жалобы были рассмотрены судами и остались без удовлетворения.

24 января 2011 года в зоне прилетов иностранных авиалиний в международном аэропорту Домодедово 21-летний Магомед Евлоев привел в действие размещенное на его поясе самодельное взрывное устройство. В результате взрыва погибли 37 человек, ещё 172 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Все, кто помогал ему в исполнении теракта были осуждены. По данным следствия, Яндиев вместе с братом встретил Евлоева в Москве, помог ему с транспортом, телефоном, квартирой. Установлено также, что Яндиев готовился к еще одному теракту в Москве, который должен был быть совершен весной 2011 года.

11 ноября 2013 года суд вынес Яндиеву обвинительный приговор и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.