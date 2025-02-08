Макеевка, ДНР, 8 февраля, 2025, 15:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли район автостанции в центре Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 8 февраля сообщили в сообщили в оперативных службах.

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«Пострадавшие есть, на месте работают бригады скорой медицинской помощи», — процитировало ТАСС собеседника.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января ВСУ за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 87 боеприпасов. В результате атак киевского режима за сутки повреждения получили два дома, один автобус, шесть автомобилей и четыре объекта гражданской инфраструктуры, рассказали в управлении.

Днём ранее глава ДНР Денис Пушилин уточнял, что в Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ на остановке общественного транспорта «Ртутный комбинат» погиб мужчина и водитель автобуса.