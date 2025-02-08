Берлин, 8 февраля, 2025, 15:11 — ИА Регнум. Еврокомиссия провалила план по укреплению военной мобильности в странах Евросоюза, потратив на него €1,7 млрд. Об этом заявил немецкий журнал Der Spiegel, ссылаясь на данные специального доклада Европейской счетной палаты.

IMAGO/diebildwerft/Global Look Press

Согласно документу, после начала Россией спецоперации на Украине Брюссель решил унифицировать транспортную систему стран Евросоюза, чтобы ускорить переброску солдат и боевой техники в случае участия ЕС в конфликте с РФ. Но проблему с перевозкой военных грузов до сих пор не решили.

«Согласно отчету Счетной палаты, эта инициатива в значительной степени провалилась. Бюджет закончился и не будет пополнен до 2028 года», — говорится в материале, опубликованном 7 февраля.

Счетная палата пришла к выводу, что Еврокомиссия не провела необходимую оценку потребностей и не выявила приоритетные цели для финансирования. До сих пор происходят случаи, когда танки не получается перевезти из одной страны в ЕС в другую из-за разных нормативов и законов. Также бывает, что при перевозке бронетехники приходится делать большой крюк, чтобы от тяжести не рухнул мост.

Как передавало ИА Регнум, в январе генсек НАТО Марк Рютте призвал увеличить финансирование поддержки Украины, предупредив, что в случае поражения Киева альянсу придется потратить триллионы долларов на «восстановление сдерживания». Он подчеркнул, что такие расходы станут неизбежными, если Украина не устоит. Ранее он предлагал перенаправить на военные расходы часть средств, предназначенных на пенсии и другие социальные выплаты.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в январе также выступила за увеличение военных расходов для подготовки к возможному конфликту с Россией. По ее мнению, это стоит сделать за счет сокращения трат на медицину, образование и социальные меры.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин отверг утверждения о планах России напасть на Европу, назвав их бредом. Он заявил, что антироссийская риторика на Западе активно используется для обоснования наращивания вооружений. Глава государства подчеркнул, что ухудшение отношений между Москвой и рядом европейских стран произошло не по инициативе России.