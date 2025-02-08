Хельсинки, 8 февраля, 2025, 15:04 — ИА Регнум. Экономика Финляндии безуспешно пытается выйти из рецессии после разрыва отношений с Россией. Об этом 8 февраля заявил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.

IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

«Финская экономика пытается выбраться из экономической рецессии, однако пока без особых успехов. В 2024 году, по предварительным оценкам, ВВП Финляндии уменьшился на 0,5%, инвестиции — на 6%. Совокупный государственный долг составляет уже 81% от ВВП страны», — приводит его слова «РИА Новости».

Кузнецов напомнил, что в Финляндии растёт количество банкротств предприятий: в 2024 году подано почти 3,5 тыс. заявлений о банкротствах, что на 26% превышает показатель 2022 года. Кроме того, почти 1,5 тыс. фермерских хозяйств разорилось.

Дипломат подчеркнул, что в Финляндии уже никто не отрицает тот факт, что спад во многом обусловлен разрывом отношений с Россией, хотя местные политики продолжают говорить об этом как о «необходимой цене» за новый политический курс.

Посол обратил внимание на то, что, по данным Банка Финляндии, именно в отраслях промышленности, которые ранее опирались на импорт из России, сильнее всего выросли издержки.

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля финская газета Helsingin Sanomat написала, что в стране вынуждены увеличить вырубку лесов из-за дефицита древесины после введения антироссийских санкций. Отмечалось, что с одной стороны, масштабное уничтожение леса идёт вразрез с требованиями ЕС, касающимися поглощения углерода, а с другой стороны, вырубка необходима, так как значительную часть древесины пускают на отопление в виде щепы и гранул из-за отсутствия российского топливного импорта.

23 января издание Yle сообщило, что в Финляндии построят рекордное количество резервуаров для горячей воды, чтобы сэкономить на отоплении. Отмечается, что такой метод позволит сильно снизить стоимость электроэнергии, поднявшуюся из-за удорожания древесного топлива.