Вашингтон, 8 февраля, 2025, 15:08 — ИА Регнум. Экс-сотрудники спецслужб США обратились в конгресс с просьбой расследовать инициативу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) об увольнении сотрудников с сохранением зарплаты и льгот на восемь месяцев. Об этом 7 февраля заявило агентство Bloomberg.

Global Look Press

Отмечается, что 200 человек подписали письмо конгрессу, в котором они заявили, что ЦРУ пытается сформировать кадровый состав организации так, чтобы обеспечить соответствие сотрудников приоритетам администрации президента США Дональда Трампа в области национальной безопасности.

«Истинный мотив этих усилий коварен: преднамеренное устранение офицеров, которые твердо придерживаются конституции, закона и фундаментального обязательства предоставлять разведданные, свободные от политического влияния», — говорится в письме.

Издание уточняет, что бывшие сотрудники предупредили о «страшных последствиях» такого решения, указав в том числе на риск утраты институциональных знаний и отношений, которые разведчики выстроили с иностранными партнерами. По их словам, это подорвет способность США противостоять Китаю, России, Ирану и террористам.

Как передавало ИА Регнум, 22 января агентство AP сообщило о том, что Трамп и его помощник по национальной безопасности Майк Уолтц начали процесс масштабной реорганизации Совета национальной безопасности, временно отстранив около 160 сотрудников. Отмечалось, что реформа коснётся прежде всего специалистов, занимавшихся вопросами контртерроризма и пришедших из Госдепартамента, ФБР и ЦРУ.