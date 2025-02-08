Постпред РФ заявил, что ОБСЕ находится на грани искусственной комы
Постпред РФ Лукашевич: ОБСЕ находится на грани искусственной комы
Москва, 8 февраля, 2025, 15:05 — ИА Регнум. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) балансирует на грани искусственной комы. Об этом 8 февраля заявил постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.
Он подчеркнул, что дальнейшее будущее организации будет зависеть от действий Финляндии, которая сейчас является председателем ОБСЕ.
«Мы не скрываем: ОБСЕ балансирует на грани «искусственной комы». Если финнам удастся не допустить скатывания в неконсенсусную плоскость и направить работу в русло реального диалога, шансы на политическое выживание организации останутся», — подчеркнул Лукашевич в беседе с «РИА Новости».
По словам постпреда РФ, российская сторона давала министру иностранных дел Финляндии Элину Валтонен напутствие выстраивать сотрудничество осмотрительно и мудро. Помимо этого, Москва призвала председателя организации «строго соблюдать правила процедуры и беречь консенсусный принцип принятия решений как гарантию учета интересов всех без исключения государств-участников».
Председательство Финляндии в ОБСЕ началось 1 января 2025 года.
Ранее, 8 февраля, посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что власти Финляндии, председательствуя в ОБСЕ, продвигают повестку, выгодную лишь одной группе стран. По словам Кузнецова, Финляндия стояла у истоков организации и должна была приложить все усилия для отстаивания основных принципов Хельсинкского заключительного акта 1975 года. Тем не менее государство на деле придерживается совершенно противоположной позиции.
В сентябре глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с председателем ОБСЕ указал на необходимость работы объединения в интересах всех стран, а не отдельных групп. В декабре он также отмечал, что не осталось сфер, где организация была бы полезной.