Москва, 8 февраля, 2025, 15:05 — ИА Регнум. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) балансирует на грани искусственной комы. Об этом 8 февраля заявил постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.

Global Look Press

Он подчеркнул, что дальнейшее будущее организации будет зависеть от действий Финляндии, которая сейчас является председателем ОБСЕ.

«Мы не скрываем: ОБСЕ балансирует на грани «искусственной комы». Если финнам удастся не допустить скатывания в неконсенсусную плоскость и направить работу в русло реального диалога, шансы на политическое выживание организации останутся», — подчеркнул Лукашевич в беседе с «РИА Новости».

По словам постпреда РФ, российская сторона давала министру иностранных дел Финляндии Элину Валтонен напутствие выстраивать сотрудничество осмотрительно и мудро. Помимо этого, Москва призвала председателя организации «строго соблюдать правила процедуры и беречь консенсусный принцип принятия решений как гарантию учета интересов всех без исключения государств-участников».

Председательство Финляндии в ОБСЕ началось 1 января 2025 года.

Ранее, 8 февраля, посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что власти Финляндии, председательствуя в ОБСЕ, продвигают повестку, выгодную лишь одной группе стран. По словам Кузнецова, Финляндия стояла у истоков организации и должна была приложить все усилия для отстаивания основных принципов Хельсинкского заключительного акта 1975 года. Тем не менее государство на деле придерживается совершенно противоположной позиции.

В сентябре глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с председателем ОБСЕ указал на необходимость работы объединения в интересах всех стран, а не отдельных групп. В декабре он также отмечал, что не осталось сфер, где организация была бы полезной.