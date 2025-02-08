Ватикан, 8 февраля, 2025, 14:39 — ИА Регнум. Вандал влез на главный алтарь в базилике Святого Петра в Ватикане и сбросил на мраморный пол старинные канделябры. Об этом 7 февраля написала газета Messaggero.

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Всё происходило на глазах у изумлённых туристов. Мужчина буквально запрыгнул на главный алтарь, находящийся под недавно отреставрированным бронзовым балдахином руки итальянского архитектора XVI века Джанлоренцо Бернини, и начал резко скидывать покрывала и подсвечники.

Несколько канделябров в результате получили повреждения. Сотрудники охраны оперативно задержали дебошира и доставили в жандармерию. Было установлено, что он является 40-летним гражданином Румынии. Мотивы его поступка предстоит установить.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года мужчина забрался на главный алтарь собора Святого Петра в Ватикане и полностью разделся, когда внутри находились туристы. Утверждалось, что он мог страдать психическими расстройствами. Работники собора и ватиканские жандармы немедленно вмешались в ситуацию и задержали мужчину.