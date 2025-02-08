Москва, 8 февраля, 2025, 14:37 — ИА Регнум. Российские военные отразили за сутки одну контратаку Вооружённых силы Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом 8 февраля сообщило Министерство обороны РФ.

David Young/Global Look Press

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад территориальной обороны ВСУ. Отражена одна контратака противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки ВСУ потеряли более 320 военных, два танка, три боевые машины пехоты, и и т.ч. одну БМП Bradley производства США, четыре бронетранспортёра, 13 боевых бронированных машин, 11 автомобилей.

Кроме того, уничтожены шесть артиллерийских орудий, пять миномётов, две пусковые установки реактивных систем залпового огня — БМ-21 «Град» и БМ-27 «Ураган», инженерная машина разграждения Pionierpanzer-2 производства Германии, а также три пункта управления БПЛА.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 58 550 военных, 350 танков, 254 боевые машины пехоты, 201 бронетранспортёр, 1810 боевых бронированных машин, 1864 автомобиля, 418 артиллерийских орудий.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля Вооружённые силы РФ сорвали попытку контрнаступления украинских формирований в районе населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в приграничных районах Курской области. В Минобороны РФ отметили, что все атаки противника отражены.

В ходе попытки контрнаступления ВСУ потеряли более 200 человек, восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортёр, 30 боевых бронированных машин, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик.

Минобороны РФ опубликовало видео, как российские бойцы уничтожают украинскую технику, брошенную на прорыв в направлении Уланок и Черкасской Конопельки.