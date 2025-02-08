Киев, 8 февраля, 2025, 15:03 — ИА Регнум. Исследование показало, что 24% пленарных заседаний украинских местных советов продолжают проводить на русском языке, несмотря на запрет. Об этом 8 февраля заявил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень.

President Of Ukraine/Global Look Press

«Каждый четвертый городской совет нарушает языковое законодательство во время пленарных заседаний», — говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Его аппарат прослушал записи 50 заседаний. Нарушителями назвали 12 местных советов из 10 областей. Отмечается, что русский язык используют и представители власти, и простые граждане. Омбудсмен напомнил, что требование использовать только украинский язык на заседаниях действует с лета 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года депутат одесского горсовета Александр Иваницкий в ходе заседания заговорил на русском, но осекся, когда сказал несколько фраз. Он предположил, что его ещё раз оштрафуют, и перешёл на украинский. При этом никто из присутствующих не возмутился из-за «нарушения».

Кремень также в октябре назвал различные меры по искоренению русского языка на Украине «ласковой» украинизацией. Он заявил, что необходимо переходить к «наступательным» действиям и вводить строгий контроль, чтобы полностью исключить использование русского языка из общественной жизни в стране.

Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что украинские власти вместе со своими западными кураторами пытаются уничтожить всё русское, но у такой политики нет будущего. Донбасс, Херсонская и Запорожская области, пока находились под контролем Киева, никогда не покидали пространство русской культуры.