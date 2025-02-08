Берлин, 8 февраля, 2025, 14:44 — ИА Регнум. Дискуссии о миротворческой миссии на Украине в настоящее время неуместны. Об этом 8 февраля заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Ali Hashisho/Global Look Press

«Я считаю подобные разговоры неуместными и преждевременными», — сказал политик в интервью RND.

Канцлер добавил, что решение о миротворцах нельзя принимать без самой Украины.

«Для начала необходимо положить конец конфликту и начать реальные переговоры, а не навязанный мир. Только тогда можно будет увидеть, какими могут быть будущие гарантии безопасности для Украины», — заключил он.

22 января глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украине потребуются минимум 200 тыс. миротворцев для обеспечения безопасности страны после завершения военного конфликта с Россией.

Позже, 23 января, глава МИД ФРГ Анналена Бербок уточнила, что Германия может отправить военных бундесвера для участия в миротворческой миссии. Она подчеркнула, что в ней должны принять участие не только страны Европы, но и те страны, с которыми Россия имеет хорошие отношения.

После этого посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что любой прибывший на территорию Украины контингент без согласия и разрешения на то России станет законной целью для ВС РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в декабре говорил, что вопрос о размещении на территории Украины западных военных может обсуждаться только в ходе переговоров. По его словам, Россия пытается добиться полноценного мира, а не временного перемирия, а для этого украинская сторона должна будет выполнить все обозначенные условия.