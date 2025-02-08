Киев, 8 февраля, 2025, 14:55 — ИА Регнум. Произошёл сбой в украинском приложении для обновления данных военнообязанных Вооружённых сил Украины (ВСУ) «Резерв+». Об этом 8 февраля заявил украинский телеканал ТСН.

Serhiihudak/Global Look Press

«В ночь на 8 февраля в мобильном приложении, разработанном министерством обороны Украины «Резерв+», произошёл технический сбой. Об этом в соцсетях информируют тестировщики и пользователи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у пользователей после долгой загрузки появляется сообщение о технической проблеме. Причиной телеканал назвал резкий наплыв военнообязанных, желающих обновить свои учётные данные, так как 7 февраля закончился срок действия отсрочек от армии.

«Резерв+» запустили в мая 2024 года для обновления в электронной форме военно-учётных данных и получения соответствующих документов без прямого посещения военкомата.

Как передавало ИА Регнум, 15 января глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что численность Вооружённых сил Украины сохраняется на уровне 880 тыс. человек. Такую же цифру он называл год назад. При этом авторы американской газеты The Washington Post отметили, что киевские власти мобилизовали всего около 200 тыс. человек за 2024 год.

В мае 2024 года Киев также был вынужден ужесточить мобилизационные меры. Согласно новому закону, сотрудники военкоматов теперь могут вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

7 февраля глава киевского режима заявил о намерении привлечь 18-летних украинцев в ряды ВСУ. Он уточнил, что контракт будет выгодным и предполагает «множество льгот» и высокое денежное обеспечение».

На следующий день депутат Верховной рады, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, Александр Дубинский заявил, что Зеленский соврал о потерях в ВСУ. Он добавил, что Украина лишилась намного больше 45 тыс. военных и украинские кладбища «усеяны» могилами.