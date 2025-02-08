Москва, 8 февраля, 2025, 14:27 — ИА Регнум. Госпитализация актёра Олега Стриженова была плановой. Об этом 8 февраля рассказала его жена Лионелла Стриженова.

Юрий Самолыго/ТАСС

«Чувствует себя нормально, ничего серьёзного нет. Ходили провериться, это было планово. Никаких страшных диагнозов нет», — процитировал Стриженову ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, народный артист СССР Стриженов был госпитализирован в начале февраля. Как сообщил Telegram-канал SHOT, якобы у него диагностировали ишемический инсульт.

В окружении актёра подтвердили, что он в больнице, уточнив, что диагноз неверен.

Сын Стриженова, актёр, кинорежиссер и сценарист Александр Стриженов, сообщил, что с отцом всё хорошо, ему проводят различные плановые обследования.

В августе Олегу Стриженову исполнилось 95 лет. Он сыграл в кино более 30 ролей, в том числе главные роли в фильме «Овод» (1955 год), «Капитанская дочка» (1958 год), «Дуэль» (1961 год). Также он известен по фильмам «Звезда пленительного счастья» (1975 год), «Трус» (1961 год) и «Вместо меня» (2000 год).