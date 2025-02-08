Томск, 8 февраля, 2025, 14:06 — ИА Регнум. В Томск перед судом предстанет мужчина, систематически воровавший шоколадки и сливочное масло из местных магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Установлено, что 35-летний, ранее уже судимый, житель в период с сентября 2022 по ноябрь 2024 года неоднократно выносил под одежной из супермаркетов определённую продукцию. В числе украденного оказались 368 плиток шоколада, 160 упаковок сливочного масла, 83 пачки сыра, консервы, колбасные изделия, алкогольные напитки и другие товары. Некоторые продукты он продавал на улице прохожим, некоторые съедал сам.

«Он обвиняется по ч. 1, п. «а» ч. 2, пп. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу»), ч. 1 ст. 158.1 УК РФ («Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние»), ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»)», — было указано 6 февраля в Telegram-канале ведомства.

Его обвинили в 51 имущественном преступлении. Причинённый торговым точкам ущерб превысил 330 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года двое мужчин украли 25 пачек сливочного масла в супермаркете «Пятёрочка» в Москве. Сотрудница магазина попыталась остановить крадущих масло злоумышленников, в ответ на что один из них несколько раз ударил женщину, а второй при этом угрожал ей ножом. Через некоторое время правоохранители задержали 25-летнего и 29-летнего подозреваемых, которые оказались приезжими.