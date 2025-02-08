Самара, 8 февраля, 2025, 13:59 — ИА Регнум. Дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова Людмила, которая отбывает наказание за вымогательство, признана потерпевшей по уголовному делу об убийстве родителей. Об этом 8 февраля сообщил адвокат Андрей Карномазов.

Кадр из видео Дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова Людмила

«Она признана потерпевшей по этому делу», — приводит его слова «РИА Новости».

Карномазов пояснил, что этот статус даёт возможность Тарховой выражать суду свою позицию, подавать заявления и ходатайства, приобщать доказательства. В дальнейшем у неё будет право обжаловать приговор, а также подать гражданский иск о возмещении материального ущерба.

Как передавало ИА Регнум, Людмилу Тархову осудили за вымогательство в декабре 2022 года. Следствие установило, что она получила информацию, которая могла бы навредить репутации одного из депутатов Самарской губернской думы, и требовала от него 200 млн рублей, угрожая распространить порочащие сведения. Женщину задержали в июле 2021 года, когда она получила деньги. Суд приговорил её к семи годам колонии общего режима.

Об убийстве Тархова с супругой стало известно 5 февраля. Полиция задержала их внучку Екатерину Бельскую.

Социальные сети Екатерина Бельская

О пропаже Тарховых сообщил их знакомый. У него вызвало подозрение, что они перестали выходить на связь. По версии следователей, убийство произошло около месяца назад. Telegram-канал «112», заявил, что подозреваемая в убийстве всё это время рассылала СМС-сообщения с телефонов жертв.

В квартире Тархова были найдены фрагменты тел убитых. По версии следствия, Бельская расчленила тела и на такси увозила их из квартиры. Также правоохранители нашли у неё паспорта и телефоны жертв и установили, где были проданы принадлежавшие им ювелирные изделия. Следователи допускают, что в преступлении участвовали третьи лица.

По решению суда, Бельскую 5 февраля заключили под стражу на два месяца.