Санкт-Петербург, 8 февраля, 2025, 14:00 — ИА Регнум. В Калининском районе Санкт-Петербурга из-за мошенников погиб 17-летний студент местного колледжа. Об этом 8 февраля сообщил РЕН ТВ.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Тело нашли у подъезда жилого дома на проспекте Культуры. Предположительно, студент 1-го курса упал с высоты», — сообщил источник телеканала.

За два дня до гибели молодого человека с ним связались аферисты. Представившись сотрудниками различных служб, они убедили юношу перевести на их счет 531 тыс. рублей якобы для предотвращения мошеннических действий.

Деньги принадлежали отцу молодого человека. Возбуждено уголовное дело.

Источник ИА Регнум в начале февраля рассказал, что в Ивановской области школьник лишил родителей 100 тыс. рублей, приняв участие в викторине «Угадай блогера». Подросток передал мошенникам данные банковской карты матери, надеясь получить выигрыш.

Президент РФ поручил правительству разработать меры по блокировке мошеннических звонков с Украины и из других недружественных стран. Правительству поручено также рассмотреть вопрос о том, насколько целесообразно отображать на экране телефонов россиян сведения о принадлежности номеров органам публичной власти и организациям.