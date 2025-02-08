Москва, 8 февраля, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля, общество «Знание» запустило акцию в рамках проекта «Знание. Наука» и подготовило методические материалы, рассказывающие о достижениях российских учёных. Об этом сообщила пресс-служба организации.

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«Открытия наших соотечественников в прошлом повлияли на развитие мировой науки. И сегодня в России исследовательской работе придаётся огромное значение, учёные, как и много лет назад, добиваются прорывных результатов в разных областях», — отметил заместитель гендиректора общества «Знание» Георгий Будный.

По его словам, новые мероприятия расскажут о бесценном вкладе российских специалистов в инновационный прорыв, а молодёжи помогут изучить исследовательские работы и понять, что быть учёным снова можно. Будный отметил, что подрастающему поколению интересна эта тема. Только за первую неделю участниками акции стали более 7,5 тыс. школьников и студентов.

Лекции в рамках к просветительской акции прошли и за рубежом. Популяризатор науки Сергей Подковальников на Кубе рассказал местным жителям и соотечественникам, проживающим в Гаване, о российских учёных. Мероприятия запланированы и в Мексике, Гватемале и Эквадоре. В Таджикистане участник лекций уже узнали о достижениях в медицине, химии, космонавтике, в области изучения человеческого организма и других направлений.

В регионах России лекции прочитали ведущие ученые страны. Так, в Якутске путешественник, полярный исследователь, Герой РФ Михаил Малахов поделился опытом, который получил во время уникального автономного похода на Северный полюс.

Для профориентационного курса «Россия — мои горизонты» общество подготовило видеоконтент. А со школьниками встретились министр образования и науки Республики Бурятия Валерий Поздняков, министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Нюргуна Соколова, министр образования Калининградской области Светлана Трусенева и другие государственные деятели.

«Школы, техникумы, предприятия, бизнес всё больше и больше связаны с наукой. Поэтому важно знакомить с перспективными научными направлениями самую широкую аудиторию слушателей», — заявил директор Центра проектирования научно-образовательного пространства университета Высшей школы развития научно-образовательного потенциала МГУ им. Н. П. Огарёва Олег Зарубин.

В регионах также прошли интерактивные активности. В Ивановской области для семейных команд устроили викторину «Научный вопрос» от магистра игры «Что? Где? Когда?» Алексея Блинова. В Туве для учащихся школ и студентов республики организовали экскурсию по Центру биосферных исследований, где им рассказали о клеточном строении растений, геологической истории и изучении животных родного края.

На 8 февраля в Национальном центре «Россия» намечено мероприятие, организованное Министерством науки и высшего образования Российской Федерации совместно с Российским обществом «Знание», Фондом развития Физтех-школ и Технопарком Физтех-лицея имени П. Л. Капицы. В его рамках более 400 участников познакомят с насыщенной программой, посвящённой ключевым достижениям российской науки и развитию инклюзивного образования.

На следующей неделе в Российском центре науки и культуры на Кипре состоится кинолекция «Животные модели в биогеронтологии». Также к просветительским мероприятиям присоединятся Армения, Киргизия и Беларусь.

В регионах запланированы открытые онлайн-лекции от ученых БФУ имени И. Канта. В Нижегородской области ректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского Олег Трофимов расскажет о научных достижениях вуза и перспективах для молодых учёных. А в Екатеринбурге в очередное путешествие отправится экскурсионный трамвай. Для участия в этих и других проектах необходима регистрация.

11 и 13 февраля пройдёт совместное мероприятие Общества «Знание» и Технопарка «Сколково», посвящённое возобновляемым источникам энергии и кибернетике. Спикерами станут научный сотрудник Центра энергетических технологий Сколтеха, сооснователь стартапа «Сансенс-фотомодули для питания умных устройств» Александра Болдырева и директор по маркетингу Союза «Кибатлетика» Кирилл Коротков. Для участия также необходимо зарегистрироваться.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля президент России Владимир Путин заявил, что российским учёным предстоит решать масштабные задачи и создавать продукты, превосходящие зарубежные аналоги. Глава государства уточнил, что такие решения должны дать технологическое лидерство в ключевых перспективных областях России.

Он также предложил создать отдельную экспозицию об отечественной науке в Национальном центре «Россия». Новая экспозиция, по мнению главы государства, даст россиянам и зарубежным гостям поближе познакомиться с достижениями лауреатов премии и проектами молодых учёных за 2024 год.