Москва, 8 февраля, 2025, 13:55 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос введения обязательной геномной регистрации бойцов спецоперации и лиц, направляемых в район проведения контртеррористической операции (КТО). Соответствующий документ опубликован на официальном сайте администрации президента.

«Рассмотреть вопрос о введении обязательной государственной геномной регистрации военнослужащих и лиц гражданского персонала, направляемых для выполнения задач специальной военной операции либо направляемых в районы проведения контртеррористической операции», — говорится в документе от 7 февраля.

Уточняется, что поручение должно исполнить Минобороны России вместе с МВД России, Минфином России, Минздравом России и ФСБ РФ. Путин установил срок выполнения указа до 1 июля 2025 года.

10 декабря прошлого года Путин на заседании с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что вопрос со сбором ДНК уходящих на фронт военнослужащих нужно тщательно проработать. Он назвал это предложение хорошим. Президент добавил, что такие тонкие вещи тем не менее защищают интересы тех, кто воюет и решает сверхсложные, тяжелые и опасные задачи на линии боевого соприкосновения.

7 февраля российский лидер также поручил принять меры по сохранению за военными, исполняющими долг в зонах проведения спецоперации и КТО, права пользования жильём. В декабре он назвал важнейшей задачей государства повышение социальных гарантий российским военнослужащим. Президент подчеркнул, что за последние годы в сфере поддержки военных уже многое сделано.